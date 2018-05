Vi skal forholde os til hvornår livet er værdigt eller uværdigt

Livskvalitet: Når en kvinde får foretaget abort, kan det skyldes mange grunde. Og der kan være mange gode grunde til det. Grunden kan være, fostret har udsigt til et uværdigt liv. Men hvad er det ? Og hvis værdighed tænker man på? Forældrenes ? Der måske skal fritages for besværet med et handicappet barn. Eller når samfundets repræsentanter vil "skåne" nogen, for et uværdigt liv med svær sygdom, går "hensynet" så måske i virkeligheden mere på samfundsøkonomien?

Spørgsmålet går primært på, hvad er værdigt og hvad er uværdigt. Kan vi gradbøje værdien af liv. Alle vil vi gerne have et værdigt liv, hvad pokker det end er. Det samme med en værdig død. Vi hører så tit " Han levede et uværdigt liv, men fik dog en værdig død". Eller " Hun levede et værdigt liv, men fik en uværdig død". Ord der ofte bruges for mest at skærme en selv.

Jeg er kommet i gruppen af gamle mennesker, og tror jeg ved, hvad det betyder for mig selv, det der med et værdigt liv og en værdig død. Jeg tror det er vigtigt, vi ser livet som noget værdifuldt, og ikke mindst hvordan vi behandler os selv, og tager ansvar for eget liv, så langt vi nu kan. Lever i nuet, lige nu. At vi forstår, livet udover kærlighed også er fyldt med ensomhed og ulykke. Livet skal leves med en taknemmelighed for, ja for livet. Med selvrespekt omkring dette, bliver det meningsfuldt og fyldt med en værdighed, der forhåbentlig giver èn en værdig død, som også er en del af livet.