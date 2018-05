Politikerne skal have øje for familiernes hverdag

Familien er det vigtigste holdepunkt i samfundet. Det er i familien, vi fødes, dannes og bliver til de mennesker, vi er. Det gælder i lige så høj grad i dag som for 100 år siden, og derfor er det helt afgørende at passe på familien. Og der er brug for at passe på familien. Gennem 70'erne og 80'erne blev den en biting i forhold til selvrealisering.Heldigvis er pendulet svinget tilbage, men også i dag lever vi i en kompleks og foranderlig verden med et utal af muligheder og tilbud, som kan virke både dragende og overvældende, og som kan tage tid fra familien. Derfor er der for alvor brug for at stå vagt om familien som den faste base - også fra politisk hold.Mit mål er at lave politik, hvor samfundet tilpasser sig familierne og ikke omvendt. Derfor har jeg som minister haft et klart fokus på at skabe gode rammer for den moderne familie med alle de forskelligheder, den indebærer. Samtidig har jeg også som minister haft mulighed for at sætte nogle solide ideologiske hegnspæle ned omkring familien. Med det nye familieretlige system - som nogle også kalder skilsmissesystemet - har vi indført en refleksionsperiode for par med fælles børn. Mange har sagt, at voksne mennesker allerede har tænkt sig om, når de logger på med NemID for at søge skilsmisse. Det er sikkert rigtigt, men for mig som konservativ handler det om klart at sige, at man med børn i familien påtager sig et stort ansvar - også når det er svært. En familie er ikke bare noget, man opløser fra den ene dag til den anden, og derfor er det et solidt konservativt aftryk, at samfundet fremover kræver ekstra omtanke før forældre lader sig skille.

Ægteskabet som grundlag for en familie skal tages alvorligt. Derfor har jeg også netop lavet en aftale om, at det fremover bliver ulovligt at gifte sig proforma for at skaffe sig ophold i EU. Den danske ægteskabslov skal ikke bruges til svindel og bedrag - nej, ægteskabet er det stærke fundament, voksne mennesker kan bygge deres familie på. Derfor har regeringen også sat foden ned over for ægteskab med mindreårige. Og så har vi moderniseret reglerne om ægtefællers indbyrdes økonomiske forhold under ægteskabet, og når formuen skal deles ved separation, skilsmisse eller død. Den har hidtil været baseret på et levn fra 1925, men med den nye ægtefællelov er den blevet tilpasset nutidens ægteskaber. Det er fundamentale ændringer, som vil være grundlaget for familierne langt, langt ude i fremtiden, og jeg stolt af, at så klare konservative værdier nu afspejles i lovgivningen.

Jeg ved alt om, at en familie kræver mere end et solidt fundament. Hverdagen byder på masser af små og store udfordringer, som vi som politikere også skal have øje for. For hvis ikke fællesskabets institutioner fungerer, så presser det familierne unødvendigt. Derfor skal vi også kigge på de rent praktiske rammer for familiens tid. Med dagtilbudsreformen har vi sørget for, at der bliver mere fleksibilitet for familierne. Det gælder bl.a. kombinationstilbud til mor og far med skæve arbejdstider, og det gælder muligheden for 30-timers dagtilbud til søskende, når mor eller far er på barsel. Det giver mere tid med familien.

Med håndværkerfradraget har regeringen gjort det billigere at få hjælp til nogle af de opgaver i hjemmet, som tager tid. Samtidig har vi sikret, at man som forældre og bedsteforældre kan give børnene et godt økonomisk afsæt ved at gøre det muligt at sætte dobbelt så meget ind på børneopsparingen i forhold til tidligere. Men tid og penge gør ikke alt. Vi skal også have fokus på, hvilke værdier vi giver vores børn med videre i livet. Den diskussion skal vi turde tage, for det er familiens ansvar at opdrage og forme børnene. Derfor har jeg sat Opdragelsesdebatten i gang, så vi får taget den vigtige diskussion.