Brug penge på omsorgsvelfærd i stedet for bureaukrativelfærd

Patientfokus: For nogen tid siden hørte jeg i radioen, at overlægernes tid med patienterne er reduceret fra 65 procent til 54. En udvikling, jeg finder bekymrende. Den øvrige tid går med administration, hvilket er endnu mere bekymrende.

New Public Management-kulturen har efterhånden overtaget individets fornuft, som ellers har været i central siden oplysningstiden. Man kan efterhånden ikke åbne et medie uden at vælfærd omtales- og i samme omgang: Flere penge.

Hvad om man sadler om og taler om kvalitetsvelfærd i stedet for mere bureaukratisk velfærd? Skær ned på administrations-bureaukratiet og opjuster relationen, omsorgen, som endda muligvis kunne give besparelser andre steder i processen.

Da jeg i sin tid studerede på seminariet, havde jeg en studiekammerat, som lærte mig frasen "Keep it simple". Netop det burde det offentlige benytte sig mere af - ellers mister vi jordforbindelsen, og alverdens skattekroner vil blot gavne et system for systemets skyld.

Lad os give fagpersonale på landets sygehuse mere frihed under ansvar og skære en betydelig del af administrationen væk. Der er plads til effektivitet, uden det går ud over de "varme hænder"