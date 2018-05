Efterslæb: Bjarne Hastrups indlæg i avisen den 17.maj giver virkelig stof til eftertanke.

Bjarne Hastrup skriver, at folkepensionen reguleres ud fra den generelle lønudvikling, hvorfor vi kan se frem til en forhøjelse af folkepensionen - men så kommer det paradoksale - nemlig, at vi lønmodtagere reguleres efter et lønindeks, der er to år bagud.

Må man spørge, om der er en fornuftig begrundelse for, at det forholder sig således. De mennesker, som det omhandler, har jo ikke lige "fremtiden for sig" - nogle når aldrig at komme "på omgangshøjde" og dermed få glæde af forhøjelsen, som de retmæssigt burde have krav på.

Og lad os så lige tage den en gang til: De mennesker, vi beskæftiger os med her, er jo netop dem, der har været med til at skabe det samfund, som vi har i dag. Det er hørt før, men det er åbenbart nødvendigt at erindre om det igen og igen.

Dertil kommer så den anden regel, som Bjarne Hastrup nævner med satspuljen, som skærer yderligere 0,3 procentpoint af forhøjelsen, hvilket altså har stået på foreløbig i 28 år - og dermed kun har gjort ondt værre for pensionisterne.

Som medlem af Ældresagen håber jeg, at B.H. lægger pres på de folkevalgte, for der må da være nogle iblandt, der kan se det uretfærdige i den forsinkelse på 2 år i forhold til overenskomstforhandlingerne.