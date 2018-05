Det iranske folk vil se til, at den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, får et voldsomt slag på munden, siger en af de øverstbefalende for Irans Revolutionsgarde.

Udtalelsen kommer efter, at Pompeo mandag varslede de hårdeste sanktioner mod Iran nogensinde og sagde, at Irans igangværende aktiviteter vil blive mødt med en stålsat beslutsomhed fra USA's side.

- Irans befolkning vil stå forenet over for dette og vil svare igen med et hårdt slag mod den amerikanske udenrigsministers mund og alle, som støtter dem, siger Ismail Kowsari, som er den næstkommanderende for Revolutionsgardens Sarollah base i Teheran ifølge De Iranske Arbejderes nyhedsbureau.

Pompeo sagde i en tale mandag, at atomaftalen med Iran var "en taber" med store potentielle risici for hele Mellemøsten.

- Siden aftalen blev indgået i 2015 har Iran fortsat en march gennem Mellemøsten, som har haft negative følgevirkninger, hed det i den skarpt formulerede tale, hvor den nye udenrigsminister skitserede linjerne i Trump-administrationens udenrigspolitik.

Han gjorde det klart, at iranerne vil blive omfattet af hårde sanktioner, og han fremsatte 12 krav, som Iran skal leve op til for at undgå sanktioner fra USA.

- Jeg siger til de iranske ledere: I må forstå, at jeres nuværende aktiviteter vil blive mødt med en stålsat beslutsomhed fra USA's side.