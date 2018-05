Fra på søndag 27. maj og cirka seks uger frem skal bilister væbne sig med tålmodighed på Fynske Motorvej ved Odense. I den periode udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på strækningen ved Odense. Asfaltarbejdet finder sted i begge retninger fra frakørselsrampe 50 Odense SØ til frakørselsrampe 52 Odense SV, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Der bliver dog taget hensyn, så der arbejdes uden for de travle perioder. Arbejdet vil blive udført i fire etaper som aften- og natarbejde mellem klokken 19.00 - 06.00, dog på fredage og søndage fra klokken 20.00. Fra- og tilkørselsramperne kan være spærret fra klokken 17.30-6.00. Uden for arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik.

Sådan arbejdes der: Ved etape 1 arbejdes der i østgående retning fra frakørselsrampe 50 Odense SØ til frakørselsrampe 51 Odense S.Det vil få følgende konsekvenser:· Ved aften- og natarbejdet ledes det østgående spor over i vestgående spor med ét spor farbart i begge retninger.· Fra- og tilkørselsrampe 52 Odense SV østgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne.· Fra- og tilkørselsrampe 51 Odense S østgående retning vil periodevis være spærret i arbejdsperioderne fra klokken 23 - 06.00. Ved etape 2 arbejdes der i østgående retning fra frakørselsrampe 51 Odense S til frakørselsrampe 50 Odense SØ.Det vil få følgende konsekvenser:· Ved aften- og natarbejdet ledes det østgående spor over i vestgående spor med ét spor farbart i begge retninger.· Fra- og tilkørselsrampe 51 Odense S østgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne. Ved etape 3 arbejdes der i vestgående retning fra frakørselsrampe 50 Odense SØ til frakørselsrampe 51 Odense S.Det vil få følgende konsekvenser:· Ved aften- og natarbejdet ledes det vestgående spor over i østgående spor med ét spor farbart i begge retninger.· Fra- og tilkørselsrampe 51 Odense S vestgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne.· Fra- og tilkørselsrampe 52 Odense SV vestgående retning vil periodevis være spærret i arbejdsperioderne fra klokken 23 - 06.00. Ved etape 4 arbejdes der i vestgående retning fra frakørselsrampe 51 Odense S til frakørselsrampe 52 Odense SV.Det vil få følgende konsekvenser:· Ved aften- og natarbejdet ledes det vestgående spor over i østgående spor med ét spor farbart i begge retninger.· Fra- og tilkørselsrampe 52 Odense SV vestgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne.

Arbejdet starter med, at der udføres lokale reparationer i belægningen. Herefter affræses den gamle belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber. Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne, skriver Vejdirektoratet i sin pressemeddelelse.

Der vil være nedsat hastighedsbegrænsning forbi arbejdsområdet og risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid. Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.