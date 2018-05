Til trods for denne sæsons fjerdeplads er Ståle Solbakken ikke bekymret for præstationerne i næste sæson.

FC København og manager Ståle Solbakken oplevede mandag endnu et bump på vejen i en skuffende sæson i Alka Superligaen, da udekampen mod FC Nordsjælland endte 0-0

Resultatet betød, at bronzemedaljerne glippede for det forsvarende mesterhold, men en skuffende fjerdeplads til trods er manager Ståle Solbakken ikke bekymret for næste sæson.

- Jeg er overhovedet ikke bekymret for næste år. Hvis vi kommer i Europa, så skal det nok gå godt, siger han.

- Vi kommer til at være med helt oppe, og vi kommer til at være tæt på guldet i næste sæson.

Solbakken begrunder sin sikkerhed med forårets præstationer, hvor han har været meget tilfreds med den spillemæssige udvikling.

- Jeg tænker ikke, at der skal ske så meget. Hvis man ser på de kampe, som vi har spillet på det seneste, så handler det om at skrue på nogle små parametre både i offensiven og defensiven, og så kan vi slå hvem som helst.

- Vi har spillet flot fodbold i lang tid, og jeg er optimistisk i forhold til det, som kommer til at ske, siger han.

Solbakken var efter mandagens nulløsning i Farum ærgerlig over, at det ikke lykkedes holdet at sikre tredjepladsen, men han holder fast i, at den europæiske deltagelse er vigtigere.

- Det må vi leve med, og så må vi koncentrere os om kampen fredag, hvor vi skal sikre os chancen for at komme i Europa. Det er det vigtigste for os.

- Selvfølgelig ville vi meget hellere have haft bronzen end at blive nummer fire, men det vigtige for os er jo at spille i Europa, og derfor har vi et stort pres på os nu, siger han.

Fjerdepladsen i Alka Superligaen betyder, at FCK fredag skal i aktion mod enten AGF eller Sønderjyske på hjemmebane i Telia Parken.

Her får vinderen en plads i næste års Europa League-kvalifikation, og Solbakken slår fast, at det vil være en katastrofe for klubben, hvis det glipper.

- Der er selvfølgelig et mega meget pres på os. Vores modstandere har alt at vinde, og vi har alt at tabe, siger han.