Tusindvis nød solstråler, hinandens selskab og sendte ikke mindst en vind af odenseansk opbakning mod dagens to hovedpersoner.

De mest ihærdige har været her fra morgenstunden, selvom starten på det første løb først går klokken 12.15. Og da avisens udsendte trækker ud i Kongens Have omkring middag, myldrer det i tusindvis med folk i mørkeblå Royal Run-T-shirts. Ind og ud mellem hinanden, et par stykker med øldåser og e-smøger, men langt de fleste med kildevand, dannebrogsflag eller hinanden i hænderne. Royal Run i Odense har tiltrukket 7300 tilmeldte, og med en sol, der bag det tyndest mulige skydække slikker hele forsamlingen varm, er der dømt sikker folkefest. Hen ad eftermiddagen skydes løb efter løb i gang, men selvom rammen er et motionsløb med musikscene, madboder og ansigtsmaling til de mindste, er der ingen tvivl om, hvorfor en stor del er mødt op i dag. - Vi har meldt os til for at løbe. Men vi bliver næsten nødt til at se giraffen, når nu han kommer, siger en stadig forpustet Lisbeth Byrrisen, efter hun er kommet i mål. Sådan har mange det i dag. Ikke nødvendigvis royalister, men royale til husbehov. Og når nu kronprinsen kommer til byen, så skal han da have en klapsalve med på vejen.

Født som royalist

Løbet har dog også trukket royale kæmpefans til. Én af dem er Sidsel Høg. Hun er kørt hertil fra Sydsjælland tidligt i morges, og nu sidder hun på et tæppe med veninden Dorthe Hansen og venter. Hun er praktisk talt født royalist, for med fødselsdatoen 14. januar 1972 kom hun til verden, samme dag Dronning Margrethe besteg tronen, betror hun journalisten. Hjemme i børneværelset hang der ikke plakater af Michael Jackson, men af Kongehusets medlemmer. - Det danske kongehus er noget særligt for mig. De gør det så godt, og når jeg ser kronprinsparret, bliver jeg nok rørt. Hvis jeg kunne, ville jeg fortælle dem, at de er fantastiske repræsentanter for landet. Og at de udstråler, at de støtter hinanden. Det er stort, det her, siger hun.

Så er det alvor

Mens folk indtil nu har kriblet ind mellem hinanden i Kongens Have, bliver de fleste ved 15.45-tiden enige om gåretningen. Mod Jernbanegade, og særligt krydset op mod Østre Stationsvej, hvor der snart forventes fint besøg. - Se, peger én mod himlen, da den hakkende lyd af helikopter bliver højere og højere. De fleste har hørt, at kronprinsen bliver fløjet fra løb til løb. Der lyder et kollektivt øv, da det viser sig bare at være TV2 News, der vil have tv-billeder fra luften. Lidt senere er den dog god nok. Cirka en halv time forsinkede triller kronprins Frederik og kronprinsesse Mary ind i krydset. De stiger ud til en vind af velvilje fra forsamlingen. Folk pifter, klapper, hujer, og en skov af mobiltelefoner skyder op. - Jeg fik ham på video, siger en otte-årige Silje Fogh, der har fået lov at sidde på skuldrene af sin onkel Mikkel. Han må som mange andre nøjes med at se ind i nakkerne på mængden.

En støvsuget midtby