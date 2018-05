Håndbold: Sæsonen er ved at ende i en lille nedtur for GOG, selv om sæsonens overordnede målsætning om top-fire er nået.

Først blev fynboerne slået i DM-semifinalen af Skjern Håndbold, og med nederlag til Aalborg Håndbold 25-26 på hjemmebanen i Gudme i den første bronzekamp er DM-medaljer pludselig langt væk.

Nordjyderne kan således sikre sig medaljerne med sejr eller uafgjort på sin stærke hjemmebane, mandag aften.

GOG-Aalborg Håndbold 25-26 (14-10) DM-bronzekamp, 1. kampKampens gang: 1-0, 5-1, 8-5, 10-6, 12-6, (14-10), 17-13, 17-16, 19-18, 21-20, 24-22, 25-26.



Mål: GOG: Niclas Kirkeløkke 4, Lasse Møller 4 (2), Henrik Jakobsen 3, Mark Strandgaard 3, Magnus Jøndal 3, Torsten Laen 2, Frederik Clausen 2, Gøran Johannessen 1, Lasse Kronborg 1, Frank Mikkelsen 1, Jon Andersen 1. Aalborg: Patrick Wiesmach 6, Lovro Jotic 4, Buster Juul 4 (3), Martin Larsen 3, Rene Antonsen 3, Tobis Ellebæk 3, Simon Hald 2, Sebastian Barthold 1.



Bedste spiller: GOG: Niclas Kirkeløkke. Aalborg: Patrick Wiesmach.



Udvisninger: GOG: 2. Aalborg: 4.



Dommere: Henrik Johnsen og Claus Adelgaard - mange tvivlsomme kendelser.



Tilskuere: 1484.



GOG's næste kamp: Mandag den 28. maj, kl. 19.30: Aalborg Håndbold-GOG.



Bemærkninger: Gigantium i Aalborg - Jutlander Bank Arena - med plads til godt 5000 tilskuere har ofte været en svær udebane for GOG.

Der var to minutter tilbage af bronzeopgøret, da Aalborg kom foran for første gang i kampen - med 25-24. GOG havde altså ført i 58 minutter og var kontant foran med fire fem minutter inde i anden halvleg. Med syv minutter tilbage var fynboerne fortsat foran med to - 23-21.

Men endnu engang tabte GOG det hele på en skidt slutfase. Hjemmeholdet smed alt, alt for meget væk. Det blev til for mange tekniske fejl, for mange halve afslutninger, for mange dårlige løsninger.

GOG spillede ellers godkendte 40 minutter blandt andet med et meget stærkt og bevægeligt forsvar. Men det hele krakelerede altså til sidst. Blandt andet, da gæsterne diskede op med syv mod seks.