Julie Faurholt Pedersen havde til opgave at følge med kronprinsesse Mary under Royal Run.

Tiden blev lige over 53 minutter, en fin tid, hvis man spurgte Mary, der egentlig var indskrevet til at løbe ruten på 55 minutter.

For som løbekonsulent hos DGI Fyn og aktiv i foreningen "Bevæg dig for livet" blev hun pludselig spurgt, om hun ikke ville løbe med de kongelige.

Normalt er Julie Faurholt Pedersen en af de sidste løbere i et felt, når hun er med som løbekonsulent. Det er hun for at sprede glæde og motivation til nyløberne og de, der er lige ved at give op og gå.

Men i dag skulle hun ikke ligge sidst i feltet, men lige ved siden af kronprinsessen for at støtte hende på turen i hendes tempo.

- Det var vildt fedt, der var mange, der heppede og klappede, og vi fik snakket lidt under turen, siger Julie Faurholt Pedersen, der fortalte Mary om de bygninger, de passerede på ruten, og om Odense å og sangen derom ("Vi sejlede op ad åen").

- Det var, efter Frederik selv nævnte sangen om åen, at jeg ville fortælle om den, fortsætter Julie Faurholt Pedersen, der i sidste uge var på Amalienborg for at den kongelige familie.