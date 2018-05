En ny kampagne fra Kræftens Bekæmpelse skal få pårørende til at advare om symptomer på kræft. Langt de fleste vil gerne have, at deres nærmeste blander sig, viser undersøgelse.

Symptomer på kræft skal tages alvorligt, og hvis man ikke selv kan se dem, så kan familie og nære venner ofte være en god hjælp til at få øje på dem.

Det er formålet med en ny kampagne fra Kræftens Bekæmpelse, der opfordrer pårørende til at blande sig, hvis deres nærmeste udviser tegn på alvorlig sygdom.

Baggrunden for opfordringen er to undersøgelser. Den første blev offentliggjort i december sidste år og viste, at en fjerdedel af alle kræftramte i Danmark ventede fra 45 dage og helt op til et år med at gå til lægen. Den anden - fra september sidste år - viste, at 87 procent af danskerne i alderen 50-74 år ville have det fint med at få påtalt et skrantende helbred af deres ægtefælle eller partner. Hvis opfordringen til at gå til læge kom fra deres børn, ville knap 78 procent af danskerne i samme aldersgruppe lytte efter.

Ifølge Janne Villemoes Bigaard, overlæge hos Kræftens Bekæmpelse, er det alt for lang tid at vente mere end 45 dage med at få tjekket symptomer på kræft.

- Derfor vil vi gerne sige, at hvis man har mistanken selv, men er i tvivl, så ved vi, at mange gerne vil have, at de pårørende blander sig og spørger ind til, om noget er galt. Det er ofte noget, der også gør det mere synligt for en selv, at noget har ændret sig, forklarer hun.