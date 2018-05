Basketball: Svendborg Rabbits har fundet manden, der skal stå i spidsen for basketligaholdet som cheftræner i de kommende sæsoner. Det bliver slovakiske Lukas Varga, der i flere år har været spiller og assistenttræner i topklubben Horsens IC.

Lukas Varga, der 19. juni fylder 33 år, har i alt været i Danmark i fem år som spiller og asstenttræner. Han stoppede i Horsens efter sæsonen 2016/17. Før han kom til Horsens, spillede han for Lemvig i 1. division, og han har også været assistenttræner i den bedste tyske række for Ludwigsburg.

I den seneste sæson var Lukas Varga assistenttræner i den svenske ligaklub Södertälje Kings, hvor han også havde ansvaret for udviklingen af klubbens unge spillere.

Nu skal han være cheftræner i Svendborg Rabbits, der efter en skuffende sæson i 2017/18 med nederlag i to ud af tre kampe og tidligt farvel fra slutspillet opsagde samarbejdet med den italienske cheftræner, Luca Ciaboco.

- Vi får i Lukas en mand med erfaring fra to store klubber i hendholdvis Tyskland og Sverige samt masser af erfaring med den danske kultur og danske liga fra hans gode tid i Horsens IC. Både vi i Svendborg Rabbits og han selv vurderer, at han er klar til at blive headcoach, og vi tror på, han er den rette til at stå i spidsen for holdet de kommende år, siger Rabbits' direktør, Troels Mortensen.

Kontrakten med Lukas Varga gælder for de kommende to sæsoner med option på forlængelse for endnu en sæson, så sammenlagt er der skrevet under for de kommende tre sæsoner.