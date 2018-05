Det er en glad og tilfreds kronprins, som mandag aften gennemførte den sidste af fem ruter i løbet Royal Run.

- Jeg er glad for, at jeg fik trukket mig igennem, siger kronprins Frederik, efter at han er løbet i mål på Frederiksberg Allé i København.

Her tilbagelagde han ti kilometer. Tidligere på dagen havde han løbet One Mile - en distance på 1,609 kilometer - i Aalborg, Aarhus, Esbjerg og Odense.