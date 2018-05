Danmark er efterhånden oversvømmet af musikfestivaler. Musikredaktør Simon Staun giver her sit bud på, hvor man får mest for pengene. Igen i år er aarhusianske Northside og sjællandske Roskilde Festival forrest i feltet. Med de to fynske festivaler Heartland og Tinderbox som tætte forfølgere. Samt en Smukfest, der tager revanche for et elendigt program i 2017.