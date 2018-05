Politik

Stik mod regeringens erklærede linje om at nye statslige arbejdspladser skal placeres i provinsen, har udlændingeminister Inger Støjberg placeret et nyt Nationalt ID-center i hjertet af København. Det skrev avisen Danmark i marts. Nu beklager Inger Støjberg, at hun spiste avisen af med et intetsigende embedsmandssvar.

Statslige arbejdspladser: Mens statslige institutioner som for eksempel Dansk Sprognævn, Økonomisk Råd og Børnerådet er blevet fejet af banen af regeringen, når medarbejdere og chefer har protesteret mod at blive flyttet ud af København og til henholdsvis Bogense, Horsens og Billund, har udlændingeminister Inger Støjberg (V) placeret det helt nyoprettede Nationalt ID-center på en af Københavns dyreste adresser i tæt på Kongens Nytorv og Amalienborg. Det skrev avisen Danmark den 16. marts, og placeringen mødte kraftig kritik fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Inger Støjberg ønskede ikke at tale med avisen Danmark om placeringen af de nye 18 statslige arbejdspladser, da den bad om svar på, hvordan det harmonerede med statsminister Lars Løkke Rasmussens udtalelser (V) til avisen i januar: "Vores udgangspunkt i fremtiden vil være, at hvis vi skal oprette nye statslige arbejdspladser, skal vi gøre det andre steder end i København." I stedet sendte Inger Støjbergs pressemedarbejder en skriftlig kommentar, hvor argumenterne for placeringen i København var, at der var ledige lokaler, og at centrets samarbejdspartnere befandt sig i København. Argumenter som ikke er blevet godtaget, når de er kommet fra f.eks. Dansk Sprognævn, Økonomisk Råd og Børnerådet. Og på et samråd i Folketingets finansudvalg beklager Inger Støjberg nu, at hun ikke gav sig tid til at svare avisen Danmark ordentligt. På et spørgsmål fra socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht svarede Inger Støjberg: - Det tager jeg på mig. Jeg kunne godt have forklaret det bedre. Jeg mener helt seriøst, at det kunne jeg godt have forklaret bedre i avisen.

Kun et pas