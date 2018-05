Slægtshistorie

69-årige Raewyn Astbury rejste til den anden side af kloden for at klappe sin forfaders gravsten og sige goddag til slægsled fjernt fra New Zealand.

Fredericia: Granitsten med franskklingende navne soler sig i pinsesolen på kirkegården, mens de sidste orgeltoner klinger ud i den reformerte pinsesalme i kirken. 69-årige Raewyn Astbury nynner med på melodien, som hun kan genkalde sig, selv om det er hendes første reformerte gudstjeneste, og hun og hendes mand David er langt hjemmefra på kirkebænken i Fredericia.

15 reformerte familier sagde ja tak i 1719 Det kneb at få borgere til at rykke indenfor i fæstningen på Frederiks Odde. I bestræbelserne på at gøre det attraktivt var byens borgere både omfattet af religions- og skattefrihed.



Det budskab fik den danske konge Fredericia IV leveret til kolonien af forfulgte hugeonotter, som i Brandenburg havde fundet foreløbigt asyl. Kongen var interesseret i at få de reformerte til at bosætte sig i Danmark, da de mestrede kunsten at dyrke tobak.



Lokket med særlige privilegier og udsigten til at få stillet jord til rådighed, lykkedes det i december 1719 at få 15 familier til at vælge at rykke til Fredericia.



Hver familie kunne gratis får stillet få jord til rådighed, men da de ankom i foråret 1720 kneb det lidt med at få de lovede arealer udleveret. Først med kongens mellemkomst lykkedes det.



Siden har de fransk reformerte sat deres præg på Fredericia, og gør det stadig med efternavne som Devantier, Deleuran, Duponte, Hermann og Honoré.



(kilde bl.a. fredericiashistorie.dk)

Parret har taget turen fra Auckland i New Zealand til Fredericia for at se den by og den kirke, som hendes tip-tip-tipoldefar Abraham Honoré forlod for over 150 år siden. De er blevet taget godt imod af det fjerne familiemedlem Peter Honoré, som har budt parret til gudstjeneste og vist rundt på kirkegården og den gamle reformerte skole.

- Det er fantastisk at være her og tænke på, at det er her mine rødder stammer fra, siger Raewyn Astbury.

Hendes bror tog turen til Fredericia for et par år siden, og hun har stor lyst til at vende tilbage om et år, når de reformerte fejrer 300 års jubilæum.

- Men jeg fylder 70, og vi har allerede planlagt en tur til Japan, så det bliver desværre nok ikke næste år, smiler den pensionerede highschool-lærer.