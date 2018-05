De fleste holdt sig pænt i samme tempo som kronprinsen, selv om man må formode, at de fleste er konkurrence-mennesker om en hals. Omkring 40 OL-atleter havde takket ja til invitationen om at løbe en mil sammen med kronprinsen i Odense.

Alle byer, hvor kronprinsen var forbi til Royal Run, var der et særligt tema, der repræsenterede dele af kronprinsens liv, og i Odense var det tiden omkring OL i Sydney og mødet med kronprinsesse Mary.

Derfor var en del OL-atleter inviteret til at løbe i Odense, ligesom det var her kronprinsessen løb.

Et par timer inden starten til milen med kronprinsen blev OL-atleterne modtaget på Odense Slot til reception med en let anretning, lidt bobler og taler af borgmester Rahbæk Juel og rådmand Jane Jegind.

Blandt atleterne var sølvmedaljevinder ved OL i Rio Mark O. Madsen, der var kommet til Odense fra hjemmet i Nykøbing Falster.

- Jeg er gammel garder, så du får ikke mig til at sige noget negativt om sådan et arrangement her. Det er en fantastisk ide at kombinere to gode ting som en fødselsdagsfejring og god motion. Motion skaber fællesskab, og selv om elitesport ikke altid er sundt, er det selvfølgelig bredt set godt at bevæge sig, lød det fra Mark O. Madsen.

Samme melding lød fra de to håndboldkammerater Jesper Nøddesbo og Peter Henriksen.

- Det er et fedt event og dejligt folkeligt. Det er blandt godt, fordi det virker ægte fra kronprinsens side at lave et sportsevent, mente Jesper Nøddesbo, der har deltaget i to OL og fortsat dyrker håndbold på topplan.

Derfor bliver det heller ikke til meget løbetræning udover det, han træner i hallen. Peter Henriksen, der har ladet sig pensionere fra målmands-tjansen løber dog mere. Både korte og lange ture, lod han forstå.

Para-atleten Annika Lykke Dalskov havde ikke taget sin hest med, og hun skulle heller ikke løbe men køre på sin scooter til løbet med kronprinsen, og det er der en ganske særlig grund til:

- Jeg er gravid i femte måned, så jeg vil ikke risikere noget i forhold til min rygmarvsskade, forklarede Dalskov, der tidligere har hilst både på kronprinsen og kronprinsessen under Para-OL

Rahbæk Juel glædede sig over at skulle ud og træne med stjernerne på ruten.

- Husk lige at nyde vores smukke by undervejs, lød opfordringen for borgmesteren.