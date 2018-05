Jublende tilskuere i København hepper mandag aften på kronprins Frederik, som har taget hul på sin femte og sidste rute ved Royal Run.

Sammen med blandt andre udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), løber han gennem de københavnske gader.

I hovedstaden tilbagelægger han ti kilometer, og det er dermed den længste distance, som han løber ved Royal Run, som afholdes i anledning af hans 50-års fødselsdag.