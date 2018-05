Bibliofilt

Fredericia: Et stærkt kulørt bogskab kaldet et "minibibliotek" er nu blevet hængt op på Østerstrand. Og dermed har Fredericia Bibliotek fem små "filialer" rundt omkring i byen. Biblioteket har i forvejen fire andre minibiblioteker; I containerbyen på Fredericia C, på Erritsø Butikstorv, ved svømmehallen og ved Fredericia Idrætscenter.

Konceptet er enkelt - alle må tage bøger fra skabet - og meget gerne selv lægge bøger ind i skabet. Minibiblioteket er bygget af elever på Fredericia Produktionsskole, og det er åbent for alle.

- Vi siger altid at biblioteket er for alle, og det er rigtigt vigtigt for os, at vi kommer ud der hvor fredericianerne er. Der er altid liv på Østerstrand, så det var et oplagt sted til et nyt minibibliotek. Derfor er vi super glade for samarbejdet med landskabsarkitekt Lars Bak fra Vej & Park, som har tænkt os med ind i fornyelsen af stranden, siger bibliotekar på Fredericia Bibliotek Jes Andersen, i en pressemeddelelse.

- Bibliotekets koncept med minibiblioteker er fremragende og passer perfekt ind i miljøet på Østerstrand. Kommunen bestræber sig netop på at udvikle stranden så flest mulige borgere kan få en god oplevelse, siger landskabsarkitekt Lars Bak.