google

- Der er ikke meget nyt at fortælle, konstaterer borgmester Jacob Bjerregaard (S) i lyset af at et nyt datacenter er på vej til Esbjerg.

Ingen dato på spadestik Via selskabet Dapsi International ApS købte Google i 2016 den 73,2 hektar store grund af Fredericia Kommune i Prinsessens Kvarter. Prisen var 66 mio. kroner. Først i 2017 blev det imidlertid officielt, at det var it-giganten Google, som stod bag. Valget af den store grund i Fredericia blev foretaget på baggrund af en analyse af, at der er de nødvendige ressourcer blandt andet arbejdsstyrke, infrastruktur og energiforsyning med vedvarende energi. Handlen var tavshedsbelagt i flere år, og foregik via udenrigsministeriets afdeling for at tiltrække udenlandske investeringer i Danmark -Invest in Denmark. Hvis og når Google bygger vil det generere hundredvis af job i anlægsfasen og et par hundrede i datacentrets drift. Dertil kommer et ukendt antal job i følgeindustrien. Det aktuelle projekt, som er blevet fremlagt i forbindelse med lokalplanlægning i området, omfatter opførelse af en tre eller fire etagers datalagringsbygning. Desuden en forsyningsbygning, lagerbygning, distribution, parkeringspladser, m. m. Energinet. dk har opført en 150 kV højspændingsstation på nabogrunden, men bygherren skal yderligere opføre en 150 kV transformatorstation, to 150 kV pyloner under de to eksisterende luftledninger.

Det er stort set det eneste officielt nye fra arealet, som Google har købt for at sikre sig mulighed for at opføre et datacenter.

Google har hidtil slået fast, at man alene har købt arealet for at have råderet over arealet. Hvornår og om der skal opføres et datacenter, har selskabet ikke ønsket at udtale sig om.

Men den dag Google meddeler, at de er klar, så er alt det planmæssige bragt på plads af Fredericia Kommune. Lokalplanen for selve arealet er forlængst godkendt, og der blev i marts sat punktum for en lokalplan, der dækker nabogrunden til Google-arealet, og her vil der blandt andet kunne etableres mindre virksomheder, ligesom en stor del af området skal udlægges til grønne fælles arealer.

Energinet.dk har ligeledes afsluttet byggeriet af den transformator, som skal kunne levere den nødvendige strøm til et energislugende datacenter. Fredericia Spildevand og Energi har været ind over projektet, ligesom Ewii A/S har givet håndslag på at kunne levere den nødvendige grønne strøm til anlægget.