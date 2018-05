kajaktest

Fredericia: En lidt kølig østenvind slog mandag eftermiddag ind mod Østerstrand og gjorde det til lidt af en udfordring for de, der var mødt op for at prøve kræfter med de farvestrålende kajakker foran Fredericia kajakklub.

- Der er lidt bølger i dag, og det gør det lidt sværere, men vi har instruktører med derude, så det skal nok gå, siger bestyrelsesmedlem Lene Meinert og hjælper Kitty Jonsen fra kajakklubben.

Sådan kommer du i gang Fredericia Kajakklub har i øjeblikket godt 175 medlemmer.Klubhuset ligger på Østerstrand nabo til Fredericia Dameroklub.



Klubben har alt udstyr til at komme i gang med sporten.



Klubben råder over havkajakker, turkajakker, kapkajakker, polokajakker ogsurfski.



Det koster 600 kroner årligt at være junior-medlem og 1200 kr. for voksne.



Dertil kommer bådleje på henholdsvis 350 kr. og 700 kr.



Klubben arrangerer kurser i kajak og eneste krav er, at man skal kunne svømme 600 m.



Læs mere på fredericiakajakklub.dk.

For 12-årige Sif Kurtuldu er bølgerne da heller ikke et problem. Hun går uimponeret i kajakken, mens hendes instruktør Ole Raff følger nøje efter. Kort efter er de to i god fart på vej langs kysten mod Skanseodden, før de vender og med vind og bølger i snuden padler tilbage til klubbens anløbsbro.

- Det er rigtig sjovt og ikke svært, og jeg væltede slet ikke, siger en begejstret Sif til sin mor og søskende, da hun er inde at vende på stranden for straks at tage på vandet igen i en ny bådtype.