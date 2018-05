1 / 3

Rikke Hørlykke med Mette Vestergaard Larsen og Christina Krogshede. Der blev beundret selfier med kronprinsen fra mållområdet, hvor håndboldkvinderne kom ind i samme tid som fødselaren Frederik. Mette og Rikke er stadig ikke for stolte af deres rodede værelse, som ved OL blev inspiceret af regentparret. Frederik ville nok have været ligeglad, men for prins Henrik var det lidt af en mundfuld, at værelseskammeraterne Mette og Rikke boede i det, men roligt kunne kalde en håbløs rodebutik. - Prins Henrik plejede ellers ikke at tage det så tungt, men denne gang var det dronning Margrethe, som var mest forstående. Løbet i dag. Fedt, fedt. Også at mødes med hinanden. Det gør vi ikke ret tit længere. Det er så nemt at have det sjovt sammen, siger de. (ijn) Foto: Michael Bager