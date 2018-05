- Generelt mener jeg vi stod ganske godt, hvis vi fik etableret det normale seks-mod-seks-spil, og det skal vi tage med os. Men det kan og bør blive en afgørende faktor, at vi har så stort og medlevende publikum i ryggen, siger Heindahl, som med sin dynamik og fysik ofte er med til at rive publikum og medspillere op i gear.

- Vi ramte måske ikke lige dagen, men det primære var, at de var gode til at straffe os og få en række lette mål, og det skal vi naturligvis lære af. Vi skal søge at minimere årsagerne til, at de kunne få de hurtige scoringer, siger landsholdsspilleren.

- Så vidt jeg kan se, er alle spillere klar, og vi er fortrøstningsfulde. På forhånd var der ingen her i klubben, der påstod, at det ville blive nemt, for København er et godt hold, og det viste de også i første kamp.

København vandt første finale 28-25, og træner Jan Pytlick tror fortsat kontant på sagen:

- Vi er klar til tirsdag. Vi tror på, at vi skal ud i en tredje finale, og så har vi jo en stærk hjemmebane og et fantastisk publikum, der nok skal hjælpe os på vej, gentager Pytlick.

Hvis Odense HC vinder, venter der en tredje og afgørende kamp på søndag i Frederiksberghallen, der nok er klart mindre end hallen i Odense, men til gengæld har en tæt atmosfære.

Efter første DM-finale konstaterede Københavns træner, Claus Mogensen:

- Vi spiller en god og disciplineret kamp, og vi lykkedes med at sætte dem under pres med vores kontraspil, men det kan vi stadig forbedre, da der er mere at komme med end det, vi viser i dag, sagde cheftræner Claus Mogensen, der især glædede sig over forsvaret.

- Det er i dag to gode forsvar, der var godt indstillet på hinanden, men vi fik nogle kontramål, der gav os momentum, som endte med, at vi havde lidt mere ro i spillet, sagde Mogensen til klubbens hjemmeside.

- Vi nulstiller nu. Vi kender selvfølgelig hinanden lidt bedre nu, og jeg tror det godt kan gå hen og blive en taktisk forestilling, og det må vi se, hvordan vi får vredet os fri fra.

- Spillerne udviste et ekstremt stærkt fokus og en stor attitude. Vi udstrålede også selvtillid. Vi tror på, at vi er et godt hold, og vi troede i dag på, at vi ville slå Odense, og jeg synes ikke, at vi på noget tidspunkt i løbet af kampen mærker tvivl eller tøven. Vi leverer en meget stærk mental præstation, sagde Mogensen efter første kamp.