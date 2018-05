Med 1-2-nederlaget til Randers FC står det fast, at Lyngby skal møde Vendsyssel FF over to opgør, hvor vinderen skal spille i Alka Superligaen i næste sæson.

Lyngby-træner Thomas Nørgaard forventer ingen nem duel mod Vendsyssel.

- Vendsyssel er et godt hold, som vi har set meget til specielt her i den sidste del af sæsonen. De har vundet en masse kampe henover foråret, og det giver jo en masse vind i sejlene.

- Der er ingen i Lyngby, som skal tro, at det bliver en let opgave, hverken i Hjørring eller hjemme i Lyngby, siger Thomas Nørgaard.

Vendsyssel kæmpede sig også i sidste sæson frem til en oprykningschance, men dengang tabte holdet til AC Horsens over to kampe.

Thomas Nørgaard frygter dog ikke, at nordjyderne kan bruge erfaringen fra de kampe til noget.

- Vi frygter ikke noget som helst. Vi skal ud og spille fodbold. Der kan blive lagt 6000 tillægsord på, hvilke drabelige opgør det er, som vi skal ud og spille, men det spiller ikke nogen rolle, siger Thomas Nørgaard.

Lyngbys forsvarsspiller Mathias Tauber er fortrøstningsfuld forud for kampene mod Vendsyssel.

- Det ville være synd at sige, at vi har det godt med at skulle ud i to kampe mod Vendsyssel, men vi er fortrøstningsfulde.

- Vi er dog ret afklarede med situationen. Selvfølgelig er alle skuffede. Vi ville selvfølgelig gerne have været gået på sommerferie i dag, men sådan skulle det ikke være, og så må vi bare se frem til den næste kamp, siger Mathias Tauber.

Første møde mellem Lyngby og Vendsyssel spilles i Hjørring torsdag, og returmødet spilles søndag i Lyngby.