Et indbrud på Rågelund Efterskole ved Åsum har forbindelse til Vollsmose-området. Det er Fyns Politi ikke i tvivl om.

Søndag eftermiddag modtog politiet en anmeldelse om, at otte til 10 crossmaskiner var blevet stjålet under et indbrud på Rågelund Efterskole på et tidspunkt mellem fredag klokken 17 og søndag klokken 16.

- Man har været temmelig engageret for at få fat på de her crossmaskiner. Man har opbrudt en dør, der var fastboltet med en bom til en værkstedsbygning, og det har man simpelt hen gjort ved hjælp af en vinkelsliber eller et andet tungt værktøj. I forsøget på at få døren op er murværket delvist gennembrudt, forklarer vagtchef Lars Thede.

Politiet mener, at de stjålne køretøjer er blevet flittigt brugt i Vollsmose-området i de seneste dage.

Lars Thede fortæller, at der i lørdags kom anmeldelser fra Vollsmose-området om voldsom larm fra crossmaskiner. Søndag eftermiddag kom der også klager om støj fra beboere i Bøgeparken, Birkeparken, Lærkeparken og Paaskeløkkevej, og søndag ved 21-tiden blev politiet alarmeret af flere, der befandt sig på Erik Bøghs Sti ved skovsøen.

- Folk har bogstaveligt talt måtte springe for at undgå disse crossere, siger Lars Thede, der håber, at nogle vil hjælpe politiet med at lokalisere maskinerne.

- Dem vil vi rigtig gerne have fat i. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at de formentlig skal findes ude i Vollsmose-området. Det kunne vi godt have en mistanke om. I den anledning opfordrer vi til, at hvis man ved, hvor de gemmes, at man kontakter os. Også for Rågelund Efterskoles skyld, siger vagtchefen.