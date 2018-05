Royal Run

Danmark: I flokken af de tusindvis af løbere, som mandag løb en mile eller mere til Royal Run var også en flok ekstra udfordrede beredskabsfolk fra Trekantbrand.

Med fuldt udstyr løb de en mile i det næstsidste heat i Royal Run-udgaven i Odense.

- Det gik rigtig godt, og vi fik alle med hjem, siger Michael Steenholdt Nielsen fra Trekantbrand i Fredericia.

“ Vi synes, at løbet var et super initiativ, og vi ville gerne sige tillykke til Frederik på den måde. Brandmand Michael Stenholdt Nielsen, Trekantbrand i Fredericia

Holdet bestod af Trekantbrand-ansatte fra Jels, Kolding og Fredericia. En enkelt indsatsleder fra Kolding havde valgt at løbe med, og holdet fulgte samme taktik som under normal indsats.

- Når vi er i indsats med røgdykkerudstyret, så følges vi altid to og to, og det gjorde vi også her, siger Michael Nielsen.

Alle deltagere havde sikret sig, at der var grønt lys til at rykke til det royale løb for et par timer.

- Vi har selvfølgelig fuld opbakning fra ledelsen til, at vi deltager, siger Michael Nielsen.