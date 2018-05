VESTER HÆSINGE: I weekenden 9. og 10. juni er det muligt at lære at flette en kurv i pileflet, hvis man er medlem af X-Huset.

Man skal medbringe en god beskærersaks, cirka fem kilo i sten eller et lod samt et lille bord til at arbejde ved. Det koster 200 kroner at deltage plus materialer, og fordi pilen skal blødes op, bedes man tilmelde sig senest 29. maj på telefon 2282 0757. /exp