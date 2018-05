En af idemændene bag sluseprojektet i Kerteminde Niels Peter Raun risikerer at miste sin plads i bestyrelsen på generalforsamlingen i sluselavet. Arbejdsgruppen for et ansvarligt sluseprojekt stiller nemlig med sin egen kandidat. Der er for lidt demokrati og gennemsigtighed i sluselavets bestyrelse, mener arbejdsgruppen.

Formand for sluselavet bestyrelse, Michael Serop, vil ikke udtale sig om Carsten Rosendals kandidatur, men han understreger, at hele bestyrelsen enstemmigt bakker op om Niels Peter Raun.

- Jeg stiller op som kandidat til bestyrelsen, fordi jeg mener, at der er behov for forandring, og fordi jeg har noget at bidrage med, siger Carsten Rosendal, der er uddannet civilingeniør.

Der er Arbejdsgruppen for et ansvarligt sluseprojekt, der har valgt at stille Carsten Rosendal op som modkandidat til Niels Peter Raun.

- Men jeg er ikke den bedste til at stoppe projektet. Men hvis der er nogen, der ønsker at stoppe det, så burde det i stedet ske i kommunalbestyrelsen og ikke i sluselavets bestyrelse, hvor vi er blevet stillet den opgave at gennemføre en højvandsikring efter den model, der er valgt, siger Niels Peter Raun.

Niels Peter Raun var nemlig sammen med Leif "Romsø" Hansen med til at udtænke sluseløsningen i Kerteminde Havn. De to præsenterede ideen for offentlighed i 2007 oven på de store oversvømmelser i 2006. Og i efteråret 2009 tog de initiativet til at stifte et privat sluselav, der blev forløberen for det nuværende, kommunalt støttede sluselav med det mundrette navn: Kystbeskyttelseslaget Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag.

Det vil være ganske overraskende, hvis det lykkes for arbejdsgruppen at få Carsten Rosendal valgt ind i bestyrelsen.

Arbejdsgruppen for et ansvarligt sluseprojekt i Kerteminde erkender, at det bliver op ad bakke at få Carsten Rosendal valgt til bestyrelsen, fordi kommune på sidste generalforsamling stemte på Niels Peter Raun.

- På den måde kommunen har lavet sluselavet, er det den store mod den lille, siger medlem af arbejdsgruppen Iben Høj, der peger på, at de indviklede stemmeregler, hvor kommunen har en stor del af stemmerne og samtidig har vetoret over hele projektet, gør, at det i sidste ende er kommunen, der bestemmer over sluselavet.

Alligevel håber arbejdsgruppen, at det vil lykkes at få Carsten Rosendal valgt ind i bestyrelsen, så der blandt andet kan komme mere åbenhed om bestyrelsens arbejde. Eksempelvis er der ikke offentliggjort referater fra bestyrelsesmøder i de sidste fem måneder.

- Og på trods af at bestyrelsen har siddet i et helt år, har de slet ikke sendt noget information direkte ud til medlemmerne om, hvad der sker, siger Iben Høj, der tror, at Carsten Rosendals chance for at blive valgt ind i bestyrelsen afhænger af, om kommunen og Forsyningen vil undlade at bruge deres store antal stemmer.

- Hvis rigtig mange borgere møder op. Ja, så bliver Carsten valgt, siger Iben Høj, der opfordrer kommunen og Forsyningen til at undlade at stemme, så borgerne får lov til at bestemme.