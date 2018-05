Randers FC skal spille Superligafodbold i næste sæson. Det står klart, efter Randers slog Lyngby med 2-1 mandag eftermiddag.

Lyngby tabte dermed samlet 2-4, og det betyder, at klubben nu skal ud i to playoffkampe mod Vendsyssel FF om at spille i Superligaen i næste sæson. Taberen må en tur i 1. division.

Lyngby havde chancerne til at hente Randers' 2-1 forspring fra opgøret i Lyngby torsdag, men skarpheden manglede. Randers var derimod skarpe på de chancer, holdet fik, og det blev udslagsgivende.

Randers-defensiven havde store problemer i starten af kampen mod et Lyngby-hold, som havde sluppet håndbremsen. Da der var spillet 20 minutter, havde Lyngby haft fire store målchancer, som holdet dog ikke formåede at udnytte.

I stedet for var det Randers, der scorede efter 25 minutter, da Mikkel Kallesøe flugtede Randers foran med 1-0.

Herefter fik Randers mere kontrol over tingene inden pausefløjtet.

I anden halvleg skulle Lyngby ud og jagte mindst to mål, som ville betyde forlænget spilletid, men blot fem minutter inde i halvlegen gjorde Randers det ualmindeligt svært for gæsterne, da Marcus Mølvadgaard scorede til 2-0.

Det betød ikke meget, at Lyngbys Mayron George reducerede til 1-2 med et kvarter tilbage. Lyngby pressede på, men Randers formåede fornemt at holde dem fra store chancer, og dermed endte det med en 2-1-sejr til Randers.