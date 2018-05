Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, siger, at atomaftalen med Iran var "en taber" med store potentielle risici for hele Mellemøsten.

Han siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at iranerne siden aftalen blev indgået i 2015 havde fortsat "en march gennem Mellemøsten", som har haft negative virkninger.

I en skarpt formuleret tale, hvor den nye udenrigsminister skitserede linjerne i Trump-administrationens udenrigspolitik, hedder det, at "USA's krav til Iran ikke er urimelige".

- Det er USA's håb, at Iran vil slå ind på en anden kurs, siger han og understreger, at han er overbevist om, at alle vil komme til at forstå, at Trump-administrationens strategi over for Iran er den rigtige.

Han gør det klart, at iranerne vil blive omfattet af hårde sanktioner, og han fremsatte 12 krav, som Iran skal leve op til for at undgå sanktioner fra USA.

- Jeg siger til de iranske ledere: I må forstå, at jeres nuværende aktiviteter vil blive mødt med en stålsat beslutsomhed fra USA's side.

Han pointerer samtidig, at europæiske virksomheder, som gør forbudte forretninger med Iran, vil blive draget til ansvar.

Efter at USA ensidigt har valgt at trække sig ud af den multilaterale atomaftale med Iran, har EU-Kommissionen iværksat procedurer, der skal beskytte europæiske virksomheder og personer mod de sanktioner mod Iran, som USA er ved at indføre.

- Så længe iranerne respekterer deres del af aftalen, vil EU selvfølgelig overholde den aftale, som det var arkitekten bag, skrev EU-Kommissionen i en pressemeddelelse i sidste uge.