Kommentar: Tid at tænke på de små cyklister efter åbning af supercykelsti

I pinsen blev den højt besungne supercykelsti mellem Middelfart og Fredericia åbnet. Projektet er delvist betalt af Vejdirektoratet og delvist af de to kommuner.

De cykleglade af netop den strækning kan med god grund juble. Gevinster er større tryghed og sikkerhed. På de lokalpolitiske gange jubles der også.

“ - Fokus skal i større grad være at tænke på de små og svage cyklister. Det vil være mere super end at tænke i flere store, forkromede supercykelstier.

Middelfart Kommune vil være Danmarks førende cyklekommune. I den forbindelse medvirker supercykelstien til, at kommunen er om ikke er gået i udbrud, så i hvert fald har lagt sig godt fremme i forreste del af feltet. Læg dertil den storstilede stiplan, som også folder sig ud i disse år, og facit bliver, at man som cyklist tilbydes bedre forhold end så mange andre steder i landet.

Imidlertid er det værd at dvæle lidt ved prioriteringen af de mange projekter. I valgkampen sidste år var en af Regitze Tilmas (V) mærkesager, at det skulle være slut med, hvad hun betegnede som "prestigeprojekter". Hvorunder, forstod man, gjaldt etablering af store cykelstier, der i højere grad var til glæde for turister frem for skolebørn og lignende svage trafikanter. Lørdag åbnede Regitze Tilma i sin egenskab som formand for Teknisk Udvalg supercykelstien - der retfærdigvis nævnt var planlagt længe før valgkampen.

Pointen skal være, at byrådet, der som bekendt er befolket med et absolut flertal af socialdemokrater, skal vente en kende med at bestille champagne for at fejre de kommunale cykelstier. Fokus skal i større grad være at tænke på de små og svage cyklister. Det vil være mere super end at tænke i flere store, forkromede supercykelstier.

Eksempler:

Mange kritiserer overgangen på Odensevej ved Aldi, hvor man hver morgen kan iagttage skolebørn usikre og famlende stå og vente på at komme over.

John Ejby Jørgensen kritiserer i en kommentar på Fyens.dk til åbningen af supercykelstien cykelstien fra Middelfart Banegård til Assensvej. Den er hullet og bumlet. Ikke brugbar kalder han den.

Helle Daugaard Wangsgaard har stillet et borgerdrevent forslag om cykelsti og andre trafikregulerende elementer fra Hyllehøjskolen og ud ad Assensvej og Gl. Assensvej mod Ejby, hvor trafikken er eskaleret ganske voldsomt.

Ovenstående er tre af endnu flere steder rundt i kommunen, hvor cyklister, og særligt de svage af slagsen, hver dag færdes under så utrygge forhold, at de bør hjælpes og gerne så akut som muligt, før der begyndes at tænkes i flere supercykelstier.