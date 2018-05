Havvindmøller: Søslag ved Assens

Lokaldebat: Søslag i det sydlige Lillebælt ud for Assens om kæmpe havvindmøller. Fint med havvindmøller, de skal bare ikke stå i de indre danske farvande. De skal stå ude på havet. En tidligere Assens dreng, søhelten Peter Willemoes, har lagt navn til en fregat, og spørgsmålet er, om den nye "søhelt" i Assens Kommune, borgmester Søren Steen Andersen, ad forhandlingens vej med borgmesteren i Sønderborg kan stoppe Sønderborgs planer om kæmpe 250 meter høje vindmøller mellem Helnæs ved Assens og Als. Eller om han må kalde fregatten Peter Willemoes hjem til Assens og her overtage rorpinden for kampen om det sydlige Lillebælt. Det er muligt, at disse møller kommer til at stå i Sønderborgs baghave, men det er vores forhave. Grøn energi, selvfølgelig, men vi skal ikke spolere vores kystnære natur.

Poul Erik Kristiansen Mågevej 5 5620 Glamsbjerg Formand SF Assens