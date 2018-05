Lokaldebat: Der er jo politiske tanker og forventninger om at sagen mod Camp One Assens Strand vindes. Så er den på kommunens hænder og kan udvikles til en kombineret "camping plads" og lystfisker-center. Den forurenede del kan der bygges formidlingscenter på, med de foranstaltninger der nu skal til for at sikre forureningen. Bedre logistisk udgangspunkt findes der næppe, både for kystfiskeri og fra småbåde, der kan sættes i vandet inden for kort afstand ved rampen i marinaen. Så er den tilmed i nærheden af andre faciliteter og handelsbyen. Omkostningen ved at håndtere forureningen dækkes jo til dels af de 32 millioner, der er sat på finansloven. Så ender hele sagen med forurening og retssag mod ejer af Campingpladsen måske helt fornuftigt. Helnæs skønne natur generes ikke af bygning af center Der er jo aldrig noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Jimmy Steen Eriksen

Solbakken 27

5560 Aarup