Straks Nyhavn 2 blev åbnet ved Kulturøen i Middelfart, kom der masser af autocampere til pladsen. Bedømmelsen fra autocampisterne efter at have tilbragt pinsen på pladsen: Den er en af Danmarks fem bedste.

Han og andre autocampister, der valgte at bruge pinsen i Middelfart, talte i begejstrede vendinger om udsigten over Lillebælt og den bynære placering.

- Pladsen har en super beliggenhed. Det tager ingen tid at gå op i byen, hvor der både er restauranter, og man kan handle. Det kan man godt savne på nogle af de andre pladser. Konklusionen fra fire autocampister efter at have tilbragt pinsen på den nyåbnede parkeringsplads Nyhavn 2 ved Kulturøen i Middelfart.

Inden for føje tid vil pladsen i Middelfart bliver markedsført på førende tyske og hollandske autocamper-hjemmesider. Håbet og troen fra Flemming Sørensen er, at flere udenlandske autocampister i højere grad vil gøre ophold i Danmark.

- I dag er vi for meget et transitland, som de kører igennem for at nå til Sverige og Norge. Det vil vi gerne gøre noget ved.

Det er muligt at opholde sig to døgn på pladsen i Middelfart. Et tidsrum, der passer de fleste autocampister fint. Mønstret plejer at være, at de opholder sig i en by en-to dage, inden de fortsætter deres, hvad man kan kalde moderne normadeliv. I pinsen hyggede de tilstedeværende autocampister i Nyhavn 2 sig blandt andet ved at spise sammen. Et omkring 30 meter langt bord blev til lejligheden sat op udendørs.

En del af forplejningen blev hentet ude i byen, og i det hele taget lagde de besøgende en del penge i handelslivet. Fra Salling kom ægteparrene Doris og Egon Hansen og Ingrid og Henning Nielsen. Deres umiddelbare vurdering lød, at de hver havde brugt 700-1000 kroner.

