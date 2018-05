FODBOLD: Da OB-anfører Kenneth Emil Petersen mødte ind kl. 8.45 mandag morgen kunne han se, at der var noget galt.

Normalt ville gangen med trænerrummene summe af liv, men der var helt tomt. Så opdagede han, at assistenten Janus Blond havde skrevet "møde kl. 9" på en tavle og inde i omklædningsrummet var der intet spor af de DVD'er, som normalt ville være klar til afspilning.

- Jeg er overrasket over det tidspunkt, fyringen er blevet eksekveret på. Hvis det skulle være sket, så havde jeg troet det kom lige efter, at vi missede top seks. Jeg var egentlig nu nået til et punkt, hvor jeg tænkte: Nåh, vi kører videre. Der kommer nye ansigter til truppen til sommer og ny assistent, og så arbejder vi stenhårdt videre derfra. Men det har været en svær beslutning for ledelsen, fordi der indholdsmæssigt har været så meget godt. Men på bundlinjen har vi misset vores målsætning to sæsoner i træk. Så jeg er ikke chokeret men lidt overrasket over tidspunktet, sagde Kenneth Emil Petersen efter træningen, hvor der også var krammere til spillerne fra assistenten John Bredal.

- Men vi må respektere den beslutning, som ledelsen har truffet. Den vil klubben det bedste og så må vi håbe, at vi får en god oplevelse med den nye cheftræner.

Kenneth Emil Petersen lagde ikke skjul på, at han specielt var forbundet med Kent Nielsen og anføreren har nu kun en sæson tilbage af sin kontrakt. De to har arbejdet sammen i ni sæsoner sammenlagt i Horsens, AaB og OB.

- Jeg har prøvet andre trænere, og jeg har hver gang måttet konstatere, at Kent er den bedste, så han skal være god ham den nye. Men en god assistent som Henrik Hansen er det rigtige skridt på vejen og så gælder det om at finde det rigtige match for OB.

Kenneth Emil Petersen mente ikke i første omgang, at han var den rigtige til at kommentere på ny spillestil og pegede overraskende hen på bestyrelsesformand Niels Thorborg. "Ham med solbrillerne....."

- Jeg følger den nye træners retningslinjer. Vi har en supergod trup, og der skal naturligvis ske justeringer, og det kommer til at tage tid. Det har jeg set før. Men en ny træner kan give et kæmpe-boost, og måske få spillere frem i lyset, som ikke har vist nok før. Vi må erkende, at vi har manglet fra visse spilleres side, at de har taget det næste skridt ind på den store scene, forklarer Kenneth Emil Petersen.

- Man skal også huske på, at Kent er et fantastisk godt menneske. Det viser alene den tale, som han holdt til os derinde, inden han kørte væk. Det må han selv sige noget, men det kan jeg kun have respekt for. For mig er det specielt trist i dag. Men vi skal videre. Måske kan andre øjne forløse det potentiale, der er i truppen, sagde anføreren, der regnede med at ringe sammen med Kent Nielsen senere på dagen.

- Jeg venter lige lidt. Man kunne se, at Kent var skuffet og han skal lige have noget tid, mente anføreren, der havde svært ved at vurdere, om Kent Nielsen havde været overrasket.

- Jo. Det var han nok... det ved jeg ikke...