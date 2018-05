Et lettere og lysere Gl. Avernæs træder frem efter en gennemgående renovering.

Helnæs: I starten af året påbegyndte Gl. Avernæs en renovering, som skulle få hotellet til at emme af badestemning, og mon ikke de fleste får lyst til at finde håndklædet og badetøjet frem, når de besøger Gl. Avernæs i dag. Receptionen er blevet bygget om, og væk er de store skranker og glasfacader, som ifølge direktør Morten Grimsgaard skabte en unødvendig distance til gæsterne. De tunge tæpper er blevet fjernet til fordel for et lyst trægulv, som går igen i hele stueetagen, og i restauranten er der blevet sat døre i med direkte udgang til terrassen. Samtidig er der kommet stribet tapet på væggene, og en del af interiøret har fået et strejf blå maling, så der nu lugter af kyst og strand i hele hotellet.

Stop-knappen blev væk

Som udgangspunkt var det kun receptionen, restauranten og nogle af værelserne, som skulle have et ansigtsløft, men det var svært for Morten Grimsgaard at finde stop-knappen, da først renoveringen var gået i gang, fortæller han. - Der er jo sket det, der altid sker, når man går i gang med at lave noget om og synes godt om resultatet. Så begynder man at kigge på, hvad man ellers kunne lave, når nu man er i gang, fortæller Morten Grimsgaard. Derfor har stuerne også fået ny maling og nogle lettere møbler, og på et tidspunkt skal de sidste luksus-værelser i hovedbygning også renoveres.

Ny frugtlund