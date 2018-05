Til den officielle åbning lørdag mødte der omkring 1000 mennesker op. Eller så mange, at der måtte hentes ekstra forsyninger af mad for at mætte de mange åbne munde, der var stillet gratis forplejning i udsigt. Pia Schmidt Pedersen har Nyhavn 2 sammen med sin kæreste Bo Sørensen. De har kalkuleret med, at marinaen ville blive det største trækplaster, men efter weekendens indtog af autocampere er de kommet i tvivl.

- Vi ser os som et nyt og positivt aktiv for byen.

Et syn, man kommer til at vænne sig til, håber Pia Schmidt Pedersen, indehaver af Nyhavn 2, som også omfatter den nye marina.

De tror nu mere eller mindre på, at parkeringspladsen kan komme til at tiltrække flest gæster.

- Vi har altid selv sejlet og begyndte at bemærke, at der holdt flere og flere autocampere rundt ved havnene.

En enkel antagelse, som har været en bærende kraft i at etablere pladsen i Middelfart, og som i pinsen viste sig at holde stik.

- Er der vand i nærheden, vil autocampisterne gerne parkere der, siger Pia Schmidt Pedersen og placerer autocampisterne i to kategorier.

- Der er dem med børn. De søger hen mod campingpladserne, og så er der ægteparrene, som er plus 50 og 60 år. Det er dem, vi henvender os til.

Hun vurderer, at den største tilstrømning vil være fra marts til oktober, og måske er der basis for at strække sæsonen længere ud. For nylig hørte hun eksempelvis, at 50 autocampister har planlagt at holde nytårsaften på Rømø.

I Middelfart er opsat en midlertidig servicebygning med badeværelser. Pia Schmidt Pedersen håber, at Middelfart Kommune snarest giver tilladelse til en permanent servicebygning i to etager.

- Vi har fået en super god start, og nu glæder vi os til at få en god dialog med kommunen.