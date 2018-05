Et af de grafiske tryk, som hun fik med sig, har hun et helt specielt forhold til.

- Jeg har købt tre grafiske tryk, og det var også kunsten jeg gik efter, for jeg vidste, at der var noget guf, fortalte hun.

Blandt dem, der var mødt op for at få et godt køb, var Emmy Lund fra Feddet.

Helnæs: Grafiske tryk, gummistøvler, glas , PH lamper, lysestager, kaffemaskiner, fjernsyn og meget mere. Der var nok at vælge imellem i går, hvor Gl. Avernæs holdt oprydningssalg under høj sol og med duften af grillmad hængende i luften. Kl. 10 klippede direktør Morten Grimsgaard snoren til gården, hvor alle herlighederne fra loft og kælder var blevet samlet, og så strømmede folk ind. Og de blev ved med komme.

- Hele det her oprydningssalg er faktisk medarbejdernes idé. Den opstod i forbindelse med en snak vi havde om arbejdsmiljøet, hvor de udtrykte ønske om at få ryddet lidt ud. Det syntes jeg var en god idé, men det koster jo noget at få medarbejdere ind på en helligdag, så de valgte at komme ind frivilligt. Til gengæld går en portion af pengene fra oprydningssalget til en god middag til dem.

Sammen med cirka 12 andre medarbejder på Gl. Avernæs havde hun valgt at komme på arbejde uden at få betaling, fortalte Morten Grimsgaard.

Ud over oprydningssalget var der også andre ting på programmet på Gl. Avernæs i går.

- Vi har forsøgt at gøre det til en hel oplevelse, så ingen går tomhændet hjem. For eksempel har vi en rundvisning, der er blevet tændt op i grillen, og så er her også en masse lokale fødevareproducenter, som viser deres ting frem, fortalte Morten Grimsgaard.

Kl. 10.30 var der auktion for de dyreste ting så som PH lamperne og en håndfuld Mathsson stole.

- Jeg ved ikke, hvor meget vi får ind i dag, men mon ikke der er for cirka 30.000 kroner her, sagde Morten Grimsgaard og pegede mod auktionsvarerne.

Selv tvivlede han på, at der var noget for de rigtige krejlere, som tjener penge på at videresælge varer, de finder billigt på loppemarkeder, på oprydningssalget.

- Vi har jo kaldt det et oprydningssalg for ligesom at signalere, at der ikke er nogle vilde loppefund, men der er nogle rigtig fine ting til almindelige folk.

Trods den sproglige nedtoning var der alligevel en fra Kolding som havde ringet til Morten Grimsgaard søndag og spurgt, om det var nødvendigt, at han kom og stod klar i køen fra klokken 7 om morgenen.