I en e-mail til forældrene i Rudolf Steiner-børnehaven Askelæ opfordrer bestyrelsesformanden forældrene til at overveje endnu en gang at mobilisere sig til kamp mod et muligt lovkrav om, at man skal til at bruge IT såsom tablets som læringsredskab i børnehaven.

- Vi vil ikke argumentere imod, at andre bruger IT. Men vi synes ikke, det er en god ide, for børnenes hjerner, sanseapparat og motorik er under udvikling, og hjerneforskning viser, at det ikke er hensigtsmæssigt, at små børn bruger IT, for det er deres hjerner ikke modne til. De skal først lære verden at kende igennem sanseoplevelser og bevægelse, før deres hjerner overhovedet kan rumme IT, fastslår hun.

Dagtilbudslov L 160 Den nye dagtilbudslov hedder officielt: L 160 Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen. Til lovforslaget hører en bekendtgørelse fra Børne- og socialminister Mai Mercados (K) hånd, og i bilagene til denne er der to formuleringer i bilag 5 og 6, som falder Rudolf Steiners landsledelse for brystet. Bilag 5 om Kultur, æstetik og fællesskab: IT er fx en grundlæggende kulturteknik, som børn skal have mulighed for at bruge i et eksperimenterende fællesskab. Børn skal både være skabende og producerende og samtidig få erfaringer med at bruge IT på etisk forsvarlige måder i forhold til sig selv og andre. Bilag 6 om Natur, udeliv og science: Desuden skal børn have mulighed for at stifte bekendtskab med og anvende forskellige teknologiske redskaber som eksempelvis GPS, digitalvægt, webkamera mv., som giver børn mulighed for at udvikle en kreativ, produktiv og kritisk tilgang til anvendelse af teknologierne.

I slutningen af november 2016 vandt Askelæ ellers en for dem vigtig kamp, da byrådet gav lov til, at man måtte slippe for at bruge digitale læringsmidler i dagligdagen.

Frygten for at få påduttet de digitale læringsmidler udspringer af en ny dagtilbudslov, som er i høring ind til onsdag klokken ni.

Til loven hører nemlig en bekendtgørelse fra Børne- og socialminister Mai Mercados (K) hånd. Og i bekendtgørelsens bilag fem og seks er der formuleringer, som falder Zilla Mørch Pedersen for brystet.

Her fremgår det, at børn i dagtilbud skal have mulighed for at anvende IT og få erfaring med at bruge IT på en etisk forsvarlig måde. Det fremgår desuden, at børn skal have mulighed for at stifte bekendtskab med teknologiske redskaber som eksempelvis GPS, digitalvægt, webkamera og lignende.

- Kommunerne kontrollerer jo, at de regler, som er i dagtilbudsloven, bliver overholdt, og nogle kommuner vil måske være meget strikse på det område, og så vil det ende med lokal kamp igen som med Askelæ for to år siden. Og derfor kan vi ikke leve med de formuleringer, der er, siger Zilla Mørch Pedersen.

Hun forklarer, at det vil være tilstrækkeligt, hvis ministeren ændrer ordlyden fra skal til kan, hvormed der ikke vil være tale om et krav.