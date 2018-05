Godt 70.000 løb med for at fejre Kronprinsen.

7500 løb med og lige så mange så på og masede frem for at se Danmarks fremtidige konge. Fem dage før hans rigtige 50 års fødselsdag løb han land og rige rundt. Goddt hjulpet af helikopter og kvikke biler, men personligt stærkt til stede i Aalborg, Aarhus, Esbjerg og Odense. For at slutte i København.

I Kongens Have - selvfølgelig - lige ved siden af det gamle kongeslot, som nu er kommunal administration for By- og Kulturforvaltningen med en kvindelige rådmand som den lokale regent, var der start og mål for det kongelige fødselsdagsløb, Royal Run.

Familien Danmark tog ikke fejl. Det var genialt. Det var en måde at holde fødselsdag, som passede dansker og fejringen på Fyn. At han valgte at løbe i alle de store danske byer fik kronprinsen på landkortet og i vores hjerter.

For skoleveninderne Maria Louise Lund Jørgensen (uden solbriller) og Mette Hedegaard Christoffersen var det en sorgens dag, da kronprins Frederik sagde ja til sin tasmanske Mary. - Så var han jo ikke ledig længere. Vi er begge to superforelskede i ham. Han er sej, ser godt ud og så forstår han at holde en fest for hele landet, sagde de to, der var klædt passende ud med diadem og kongekrone. - Han samler folket. Det er genialt, det der, var de to enige om. Og den replik delte de med rigtigt mange på RR-Dagen. - Det er også fint vejr. De kongelige har forbindelserne, mente de to kvinder, som havde børnene og deres egne forældre med på opløbsstrækningen. - Vi løber med, de andre håber på et håndklask fra Frederik. (ijn) Foto: Michael Bager

Aden går på VUC og har fået godt fat i det danske sprog. Hvad kan være bedre end at dyrke danskheden ved at være klapper til Royal Run. Aden Muhammed havde taget sønnen Ali - født herhjemme - med til løbet, og de havde både ballon og Dannebrog med. - Jeg er kommet til Danmark som flygtning, og kongehuset betyder da noget for mig. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så er vi i Kongens Have for at hygge os. (ijn) Foto: Michael Bager

Det kan være svært at klappe hænder med kronprins Frederik, men der var en oplevelse af de stærke til Felix Juul Monnerup på syv år. Han var helt fortabt i en rynke-udklædt chimpanse, der trykkede hånd og gav krammer. Felix er af bedsteforældrene blevet tilmeldt til Royal Run - iøvrigt sammen med sine kusiner og fætre. (ijn) Foto: Michael Bager

Sofie Poulsen på 7,5 år er en rigtig fighter, og selv om hun er spastisk handicappet, stillede hun op i sin egen racerunner for at være med i Royal Run. Familien var i øvrigt talstærkt repræsenteret med lige så mange børn som den kronprinselige familie. Foruden Sofie var der storebror August og storesøstrene Josefine og Laura. - Et enkelt prinsessenavn. Ingen tvillinger, fortalte mor Majbritt Poulsen. August og hans far Lars skulle i løb med kronprinsesse Mary, mens pigerne snuppede den kongelige mile. - Det er et supergodt løb, fordi de kan rumme hele familien, sagde Majbritt. Familien bor i Fredericia og Sofie går i en Vejle-skole, som matcher hendes særlige behov. Sofie kunne have valgt kørestolen, men hun elsker sin racerunner. Den give frihed til selv at bestemme og give den gas. (ijn) Foto: Michael Bager