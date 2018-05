SØSIDEN

Den klassisk elegante, 28 meter lange Rudolf Diesel åbner øjne til søs og langs kaj. I pinsen gjorde motoryachten fast i Rudkøbing. Efter en enkelt nat på Langeland gik sejladsen videre til Ærøskøbing og efter passage af Marstal anden pinsedag stod yachten ud i Østersøen.

- Vi skal på en større tur. Den går op i Østersøen mod Finland, fortalte et besætningsmedlem, som Koøjet talte med.

Den Hamborg-hjemmehørende motoryacht opkaldt efter diesel-motorens opfinder har en lang og broget historie med om bord.

Kølen blev strakt tilbage i 1959 ved den tyske flodby Wesel. Schless-værftets kunde var en belgisk landmåler. Han skulle anvende nybygningen Drakkar til søopmåling ud for den dengang franske koloni Algier.

Men det afrikanske land løsrev sig fra kolonimagten, og dermed blev kortlægningen af farvandet indstillet.

I stedet slog det nye skib sig på cigaret-smugleri for at ejeren kunne afdrage sin gæld til byggeværftet. En beslaglæggelse i Gibraltar i 1963 satte en stopper for den ernæring.

Året efter får forlæggeren bag det store tyske magasin Stern, Henri Nannen, øje på alternative muligheder i det få år gamle arbejdsfartøj. Henri Nannen købte skibet og undervejs fra Middelhavet til ombygning til luksuriøst fritidsfartøj i Tyskland, rendte det på en mine. Skibet led en mindre skade og besætningen slap uskadt.

Henri Nannen elskede sin flydende luksus, blev det ofte rapporteret i datidens tyske medier. Gennem 14 år sejlede han rundt i yachten dengang med navnet Positano III.

Den nuværende ejerfamilie, Harms, driver virksomhed med salg og service af diesel-maskineri. Ved overtagelsen i 1983 ændrede skibet navnet til Rudolf Diesel.

For tyve år siden trængte Rudolf Diesel til den helt store omgang. Under et værfts-ophold blev den forlænget med små fire meter til sin nuværende profil. Arbejdet blev udført under mottoet "ny elegance". Det kom bl. a. til udtryk i den fornemme aptering med blanklakeret mahogni og teak samt hvidt læder på møblementet.

Selvom m/s Rudolf Diesel måler op mod 30 meter er den kun indrettet med otte køjer. De fordeler sig med to dobbeltkamre til ejer og gæster samt enkeltkamre til kaptajn, maskinist og to messe-folk.

Fremdriften klares af to styk Deutz på hver omkring 200 hk. Det giver en fart på max. 12,5 knob.

Tankene rummer 10.600 liter diesel. Det rækker til omkring 3700 sømil. Med dagens brændstofpris udløser sådan en optankning et konto-træk på omkring 120.000 kr.