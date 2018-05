FODBOLD: Det bliver et tema, når den nye cheftræner i OB skal ansættes: Der skal spilles mere direkte fodbold, end tilfældet har været under Kent Nielsen.

Det lagde sportsdirektør Jesper Hansen ikke skjul på, da han forklarede Sport Fyn om fyringen af Kent Nielsen, da pinsesolen stadig dansede ud med de sidste spjæt mandag morgen i Ådalen.

- Vi har diskuteret det over vinteren og var i dialog om en mere direkte spillestil, fordi vi tenderede til ikke at være direkte nok. Og det bliver også et tema i forhold til den nye cheftræner, som vi håber at have klar, når spillerne møder ind til træning den 18. juni, sagde sportsdirektør Jesper Hansen.

- Siden Kent Nielsen blev ansat, er det blevet en helt anden klub og vi har forbedret os på mange parametre, men resultaterne har ikke fulgt med. Alle har ment, at vi havde potentialet, men vi har nu to år i træk ikke kunnet leve op til vores målsætning om top seks. Indtil det sidste har vi kigget på, om målsætningerne kunne indfries. Vi håber, at den nye cheftræner kan forløse potentialet.

- Kunne en Europa League-plads ad bagvejen have reddet Kent Nielsen?

- Det kan da godt være. Der er jo en grund til, at vi står her lige i dag, men nu er der efter ansættelsen af den nye direktør for O&SE Enrico Augustinus blevet mere fokus på fodbolddelen i koncernen og set her fra Ådalen glæder vi os til, hvad der skal til at ske. Men hvis vi havde gået hele vejen til Europa og havde udtrykket været godt, så kunne det have set anderledes ud. Men det er altså en anden beslutning, vi er nået frem til, sagde Jesper Hansen, der lader det stå helt åbent, hvad der skal kendetegne en ny træner.

Og han udelukker hverken udlændinge eller danskere.