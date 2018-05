135 børneløbere spænede Royal Run i gang klokken lidt over 12. Mange løb den ene mil på under syv minutter.

Klokken var lidt over 12, da borgmester Peter Rahbæk Juel kunne byde velkommen til folkefesten i Kongens Have anledning af kronprins Frederiks 50-års fødselsdag.

Første løbere på bag startlinjen var 135 børneløbere, der stod klar til at løbe den 1,6 kilometer lange one mile, som kronprinsen senere også skal løbe.

- Motion samler danskerne lige som kongehuset samler danskerne, sagde Rahbæk Juel, der glædede sig over, at kronprinseparret har valgt at løbe i Odense begge to.

Efter borgmesterens velkomst fik by- og kulturrådmand Jane Jegind mikrofonen. Hun skal ikke selv løbe, men har lige som mange andre odenseanere meldt sig til at heppe på de cirka 7500 løbere i Odense.

- Lad os give kronprinsen en rigtig fynsk fødselsdag, sagde hun med henvisning til den store brunsviger, der er bagt i dagens anledning.

Allerede under seks minutter efter start var den første børneløber 13-årige Christian Andreassen i mål i tiden 5.50.

- Det var hårdt, medgav den unge løber, der dog havde masser af luft og overskud til at tale med pressen.

Fra nu og hele eftermiddagen sendes løbere af sted med et kvarters mellemrum fra Jernbanegade. Klokken 16 vil kronprins Frederik løbe, og cirka klokken 16.20 vil han sende kronprinsesse Mary af sted.