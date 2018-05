Over hundrede berømtheder har skrevet under på et opråb, hvor de kræver, at verdens politiske ledere får mere opmærksomhed på forbindelsen mellem kønsdiskrimination og fattigdom.

Berømtheder som Oprah Winfrey, Meryl Streep og Ryan Reynolds har sammen med næsten 140.000 andre skrevet under på et åbent brev, der opfordrer politiske ledere til at anerkende, at "fattigdom er sexistisk".

- Vi må forpligte os til at hjælpe piger og kvinder ud af fattigdom. Der findes ikke et sted på jorden, hvor kvinder har de samme muligheder, som mænd, men kønskløften er større for kvinder, som lever i fattigdom. Fattigdom er sexistisk, hedder det i brevet, som organisationen ONE står bag.

- Vi vil ikke blot passivt se på, at de fattigste kvinder bliver overset, hedder det videre.

Brevet henviser til, at politiske ledere kan tage nye initiativer ved globale topmøder som blandt andet G20-mødet i Argentina i denne uge.

- Vi stopper ikke, før vi har opnået retfærdighed for kvinder og piger overalt. Fordi ingen af os er ligestillede, før alle er ligestillede, står der videre i brevet.

Opråbet kommer på et tidspunkt, hvor der er stor fokus på kønsdiskriminering i filmindustrien, i kulturlivet og i underholdningsbranchen generelt i kølvandet på skandalen omkring den amerikanske filmproducent Harvey Weinstein.

For syv måneder stod det første dusin kvinder stod frem og beskyldte Weinstein for sexkrænkelser, chikane og voldtægt.

Filmmogulen afviser alle de beskyldninger, der er blevet fremsat mod ham om, at han har forgrebet sig på kvinder mod deres vilje.

Afsløringerne omkring Weinstein satte gang i #MeToo-kampagnen, hvor kvinder er trådt frem og har talt om sexchikane og seksuelle overgreb.