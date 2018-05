De fleste forbipasserende var forældre, hvis børn skulle spille på en af de bagvedliggende baner, eller var nogle af de vanlige stamgæster, der bare ville overvære træningen og som altid diskutere, hvad der var gået galt, og hvad der skulle til for at det blev bedre.

OB-formand Niels Thorborg og sportsdirektør Jesper Hansen var mødt tidligt for at briefe træner Kent Nielsen om beslutningen.

Og duoen fulgte bagefter træningen, mens sportsdirektøren måtte tegne og fortælle til diverse medier om baggrunden for beslutningen på en 2. pinsedag, der ikke just var normal højkonjunktur i medierne - og de fleste ville formentlig tilbringe dagen ude på Feddet.

Man kunne mistænke OB for at planere fyresedlen til en dag, hvor den vidste, at den ville komme på tværs af både nyhedsflowet, den konstruktive journalistik og de moderne digitale indsatser, og så var tidspunktet genialt - hvis man ville undgå for mange negative overskrifter.

Omvendt skulle en fyreseddel jo ud før eller senere.

Men omvendt kom fyresedlen for de fleste på sidelinjen ikke som et større chok, og spillerne løb rundt inde på grønsværen, som om intet var hændt, mens flere af dem nok tænkte over, hvad det dog kunne betyde for deres fremtidige karrierer.

Den slags spekulationer behøvede kronprinsen ikke at have, når han senere ville trippe sin mil rundt i Odense.

Og måske ville kronprins Frederik slet ikke vide, hvad der dog var sket af voldsomme nyheder inde på OBs anlæg, og den royale topfigur ville nok erobre forsiden af avisen under alle omstændigheder.