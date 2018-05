Fyens.dk er i Kongens Have og er klar til at modtage kronprinsen, når han kommer i mål ved 16.00-tiden. Forsvarets Fennec-helikopter lander tæt på bymidten.

Det har gjort ondt i ryggen, men kronprins Frederik har bidt smerterne i sig og er snart i luften på vej til Odense efter at have fuldført tre fødselsdagsløb i Aalborg, Aarhus og Esbjerg. Han er klar på startstregen i Kongens Have i Odense ved 15.45-tiden, og han snupper den sidste mil i Odense og vil undervejs passere Flakhaven, Vestergade, Kongensgade og er i mål 7-9 minutter senere igen i Kongens Have.

Han har lovet at være til rådighed for et par spørgsmål om det storstilede løbeprojekt som fejring af sin 50 års-fødselsdag 26. maj, og han bruger lidt tid i løbsområdet, inden han skyder ti-kilometeren af Royal Run i gang ved Odense Katedralskole. Han kone, kronprinsesse Mary får et klem med på vejen, når hun starter i 2. gruppe på ti-kilometeren i Odense.

Imens haster kronprinsen til sin helikopter ved boldbanen tæt på Odense Universitets Hospital, og den sætter kurs mod København og den store finale på Royal Run. Kronprinsen runder af med ti kilometers løb fra Frederiksberg over gennem den indre by med klassiske københavnske lokaliteter som baggrund. Havnefronten, Christiansborg-området og Amalienborg, hvor mor måske står på balkonen og hepper.

Ondt i ryggen stopper ikke en tidligere frømand og maratonløber, og når Royal Run er slut i aften, har kronprins Frederik ikke blot løbet 16,4 kilometer. Han har også løbet sig ind i familien Danmarks hjerter. Tillykke med dagen på lørdag.