Bogense: Den stadig forholdsvis grønne teaterforening, Bogense Amatør Teater, der blev dannet sidste sommer, prøver kræfter med en velkendt og klassisk farce "Den Grønne Elevator", som sin forestilling nummer to.

Og dermed går BAT'erne i fodsporene efter skuespillere som Bodil Jørgensen og Tommy Kenter og Ghita Nørby og Kjeld Petersen, for blot at nævne et par kombinationer i tidligere versioner af farcen, der er rig på intriger, sprækker i parforholdet, humor og fuldemandssnak.

"Den Grønne Elevator" er en ægteskabelig forviklingsfarce om Billy og Blanche, der hver for sig beslutter at sætte lidt liv i parforholdet ved at lade som om, de har en affære.

Det involverer endnu et ægtepar og en "slange i paradiset", som initiativtager til Bogense Amatør Teater Klaus Svanborg Pedersen selv kalder sin rolle.

- Det er et intenst øveforløb. Vi gik først i gang den 26. april, men alle har haft manuskripterne i to måneder, og det er garvede og erfarne folk, der ved, hvad de har med at gøre. Der er ingen på scenen, der har under 10 års erfaring, siger Klaus Svanborg Pedersen, der garanterer, at det bliver sjovt.

Der er syv medvirkende på scenen er Torben Bo Harders, Pia Hall, Henrik Madsen, Maria Louise Brandt Andersen, Tina Vibæk, Rene Maaløe og Klaus Pedersen. Rene Maaløe er desuden også instruktør.

"Den Grønne Elevator" i Bogense-versionen har forpremiere onsdag den 6. juni, premiere den 7. og elevatoren kører også 8. og 9. juni, og det foregår i HCA Boxen ved H.C. Andersen Golf.

BAT's debut på scenen var som nævnt revyen "Vi ses i Boxen", og der er allerede planlagt en ny revy i uge 43 i år med titlen "Halløj i Boxen".