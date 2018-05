Forårsmarked

Rudme: Lørdag den 26. maj indbyder Rudme Friskole, børnehave og vuggestue til det årlige forårsmarked i den hyggelige gamle have på skolen. Her lover man masser af god stemning og mange forskellige aktiviteter for børn og barnlige sjæle i form af blandt andet ansigtsmaling, guldgravning og så er der mulighed for at deltage i det store "Rudme Rally" med sæbekassebiler i bedste ramasjang-stil.

Alle børn har også mulighed for at deltage i børnedyrskue med deres kæledyr - dog kun dem uden hove og klove - tilmelding til skolen hvis det har interesse.

På markedspladsen slår Rudmes magasin dørene op til genbrugstøj til børn og voksne, og der kan gøres en god handel til haven i den store plantebod, der er blevet sponsoreret med flotte planter og blomster. I Caféen kan man få mad og drikke, og der bliver bagt pandekager og lavet popcorn over åben ild.

Om aftenen er der så forårsfest med fællesspisning og koncert med elever fra skolen.