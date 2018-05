Hvad er lighederne mellem "Ringen" og "Ringenes Herre"?

- Det centrale symbol i hvert værk er den forbandede ring, der giver magten til at til at styre verden, men kun til en forfærdelig pris. Hvert værk er en satire over denne magt, der ødelægger alle, som kommer i kontakt med den. I Rhinguldet, som er den første del af Wagners operacyklus, hævdes det, at "ringenes herre skal blive slave af ringen", og i Tolkiens arbejde kan vi tydeligt se det samme tema.

Tror du, at Tolkien er blevet inspireret af "Ringen"?

- Ikke præcis inspireret, da han følte sig ret utilpas ved Wagner. Men jeg tror, at han må være blevet påvirket af Wagner, for denne centrale lighed er simpelthen for stærk og for vigtig til at blive afskediget som værende tilfældig. Noget, som Tolkien prøvede at gøre.

Kan der være andre forklaringer på lighederne?

- Der er mange andre mindre ligheder mellem de to værker, som kan forklares med det faktum, at både Wagner og Tolkien delte mange middelalderlige kilder, som de norske eddaer. Men der er kun meget uklare antydninger i de kilder i forhold til forbindelsen mellem magisk guld og magten over verden, og Wagner er den første, som udvikler dette i detaljer med symbolik om den store ring.

Hvorfor tror du, at Tolkien afviser Wagner som inspirationskilde?

- Ingen kan lide at blive anklaget for ikke at være original. Derudover deler jeg den opfattelse med flere kritikere, at Tolkien prøvede at rette Wagner, måske fordi han kunne se den usunde lighed mellem Wagners nationalistiske myte, og hvad der skete i Nazi-Tyskland [Wagner var en af Adolf Hitlers yndlingskomponister, red.]. Det er en lighed, som senere er blevet berygtet, men var mindre indlysende dengang.