Kronprinsesse Mary havde fundet løbekasketten frem, da hun sammen med kronprinsparrets fire børn - Christian, Isabella, Josephine og Vincent - førte an til formiddagsløb i Royal Run i Frederiksberg og København.

"Familiemilen" er navnet på det 1,609 kilometer lange løb, der blev skudt i gang af Frederiksbergs borgmester, Jørgen Glenthøj (K), mandag formiddag.